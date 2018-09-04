الجزائر : مرض الكوليرا بات “تحت السيطرة”

أعلنت السلطات الجزائرية، الثلاثاء، أن مرض الكوليرا، الذي ظهر في شمال البلاد منتصف الشهر الماضي، بات “تحت السيطرة”.

جاء ذلك في تصريح لوزير الصحة، مختار حسبلاوي، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة.

وحسب الوزير: “الوضعية وفقا لما عرضه الخبراء هي تحت السيطرة”.

واستدرك: “لكن سيتم الابقاء على نظام اليقظة إلى غاية فهم الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذه الحالة الصحية الاستعجالية التي عرفتها بلادنا وإلى غاية عدم تسجيل أي حالة مشتبه فيها”.

ووفق وزارة الصحة، خلف المرض منذ ظهوره حالتي وفاة وعشرات الإصابات، لكنه انحسر خلال الأيام الأخيرة في ولاية البليدة (جنوب العاصمة).

وأعلنت الوزارة، الإثنين، الإبقاء على 10 أشخاص مصابين بالمرض بمستشفى متخصص بولاية البليدة، في وقت يسود فيه تضاربا حول مصدر المرض وسط مطالب للمعارضة بفتح تحقيقات في الأمر.

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