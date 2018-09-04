لاجازيتا تكشف عن اللاعبين الأكثر تقاضيا للأجور في إيطاليا

يتصدر كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ترتيب اللاعبين في قائمة الأجور بالدوري الإيطالي، إذ أنه يتربح أكثر 3 مرات من ثاني أعلى لاعب أجرا في المسابقة. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية.

ويحصل رونالدو على راتب يقدر بـ31 مليون يورو بعد الضرائب، أي ما يوازي 28 مليون جنيه إسترليني وراتب أسبوعي يقدر بـ538 ألف جنيه إسترليني.

صاحب المركز الثاني في قائمة لاجازيتا كان جونزالو إيجوايين مهاجم ميلان، والذي يحصل على راتب يقدر بـ9.5 مليون يورو أي ما يوازي 8.6 مليون جنيه إسترليني، ويعادل ذلك أسبوعيا 165 ألف جنيه إسترليني.

ويتواجد ضمن القائمة، جيانلويجي دوناروما حارس ميلان والذي يتقاضى 6 ملايين يورو سنويا، أما كوادو أسامواه لاعب إنتر ميلان فيتقاضى 3 ملايين يورو.

وجاءت قائمة الرواتب في الدوري الإيطالي كما نشرتها الصحيفة الإيطالية.

رونالدو – يوفنتوس 31 مليون يورو

جونزالو إيجوايين – ميلان 9.5 مليون يورو

باولو ديبالا – يوفنتوس 7 مليون يورو

ميراليم بيانتش – يوفنتوس 6.5 مليون يورو

دوجلاس كوستا – يوفنتوس 6 مليون يورو

جيانلويجي دوناروما – ميلان 6 مليون يورو

ليوناردو بونوتشي – يوفنتوس 5.5 مليون يورو

إيمري تشان – يوفنتوس 5 ملايين يورو

لورينزو إينسيني – نابولي 4.6 مليون يورو

ماورو إيكاردي – إنتر ميلان 4.5 مليون يورو

إدين دجيكو – روما 4.5 مليون يورو

ونشرت الصحيفة كذلك تشكيلا من اللاعبين الأعلى تقاضيا للأجور وجاء كالتالي :

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: بونوتشي – جورجيو كيلليني (يوفنتوس – 4 ملايين يورو) – كوادو أسامواه – خواو كانسيلو (يوفنتوس – 3 ملايين يورو)

الوسط: إيمري تشان – بيانتش – كوستا

الهجوم: ديبالا – رونالدو – إيجوايين

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