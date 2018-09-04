سامسونج تؤكد : أول هاتف ذكي قابل للطي سيصل خلال هذا العام

صرح دي جي كو رئيس قسم الهواتف في الشركة الكورية، سامسونج، حول نية شركته إطلاق هاتفها القابل للطي مع أواخر هذا العام، كما تحدث عن إمكانية الكشف عنه خلال مؤتمرها للمطورين الذي ينعقد في نوفمبر القادم.

وقال دي جي كو في مقابلة مع شبكة CNBC، بأن الشركة ترغب بإطلاق هذا النوع من الهواتف بعد المراجعات الإيجابية من استطلاعات الرأي التي أبرزت رغبة الجمهور بالحصول على هذا النوع من الهواتف الذي سيطرح مزايا مختلفة عن الهواتف العادية.

ووضح ذلك بقوله “بإمكانك استخدامه لأغلب الأمور في عندما يكون مطويًا، لكن إن كنت ترغب بتصفح أو رؤية شيء ما، فبإمكانك فتحه.” وأضاف متسائلًا “لكن حتى عندما يتم فتحه، فما المزايا التي سيقدمها مقارنة مع الأجهزة اللوحية؟ هل ستختلف تجربته عن تلك الأجهزة؟ وما الذي سيجعل المستخدم يشتريه؟” لكنه عاد للحديث بقوله “كل جهاز وكل ميزة أو حتى اختراع يجب أن يمنح رسالة محدد للمشترين، لذلك عندما يقومون باستخدامه سيقولون ‘أووه‘ لهذا صنعته سامسونج.”

ويبدو من تصريح رئيس الشركة، بأن الهاتف القادم سيقدم تجربة تجمع بين الهواتف العادية والأجهزة اللوحية، لكنه في نفس الوقت سيقدم تجربة مختلفة بوجود بعض المزايا الخاصة، كما أنه على الأرجح سيحمل شاشة متصلة واحدة قابلة للطي حتى يظهر بشكل كامل عند فتحه.

كانت العديد من التقارير خلال السنوات الماضية قد تحدثت عن إطلاق هذا النوع من الهواتف، خاصة من شركتي سامسونج و إل جي الكوريتين، ويبدو أن الأولى تسعى للسبق في هذا الاتجاه مع إطلاق الهاتف بنهاية العام.

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