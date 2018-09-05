نمو القروض الدراسية 4 % ومطالبات برقمنة التعليم

دفع الارتفاع الجنوني في أسعار المستلزمات المدرسية محال القرطاسية للسماح لأولياء الأمور بالدفع المؤجل من خلال شيكات بنكية بسبب عدم قدرتهم على السداد النقدي، فيما تطالب قرطاسيات أخري من لا يملكون شيكات بنكية بإيداع جوازات سفرهم ضماناً لسداد المبلغ المستحق.

وأظهرت جولة على مراكز تجارية تبيع مستلزمات مدرسية أن أسعار بعض الحقائب التي تحمل علامات تجارية عالمية تصل إلى 800 درهم، فيما تصل أسعار بعض الأحذية التي تحمل ماركات عالمية إلى 3000 درهم، في حيت يتراوح سعر بعض الأقلام بين 40 و 55 درهماً.

وفي حين تدعو جمعية الإمارات لحماية المستهلك بالتحول إلى التعليم الرقمي لتقليص نفقات المستلزمات المدرسية، كشف مصرفيون عن ارتفاع بنسبة أربعة في المئة في المتوسط في قروض سداد المصاريف المدرسية.

وقال رئيس قسم المبيعات في بنك دبي الإسلامي عمر فضل ان نسبة النمو في القروض البنكية لتمويل التعليم المدرسي أو الجامعي بلغت نحو أربعة في المئة وأفاد بأن القطاع المصرفي يمنح قروضاً لتمويل المصروفات الدراسية ولا سيما في شهر سبتمبر لأن أغلب الأسر تستطيع سداد قروض التعليم لأبنائها خلال مدة الدراسة.

وأضاف أن القروض التعليمية تشهد رواجاً من قبل المتعاملين نظراً لارتفاع تكاليف الدراسة ولا سيما الجامعية التي قد تصل إلى 35 ألف درهم للسميستر الواحد.

وحذر من اللجوء غير المبرر لقروض التعليم مطالباً باستحداث تشريعات قانونية تحمي الأسر من الوقوع في فخ القروض التعليمية بتحديد سقف محدد للاقتراض يتناسب مع عدد الطلبة المسجلين في المدارس والجامعات في كل أسرة.

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