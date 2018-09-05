سواريز : الاعتزال في برشلونة صعب.. انظروا لشابي وإنييستا

اعترف لويس سواريز مهاجم برشلونة أنه من الصعب أن يعتزل في صفوف البلوجرانا مؤكدا رحيله عن صفوف الفريق حال انخفاض مستواه.

وقال سوايز في حديثه لإذاعة “راك 1” الإسبانية: “الاعتزال في برشلونة أمر صعب انظروا لشابي هيرنانديز وأندريس إنييستا فهم لم يعتزلا هنا”.

وواصل “عندما لا يصبح مستواي قادرا على مواكبة برشلونة سوف أتخذ خطوتي التالية”.

قبل أن يستدرك “لكن بالتأكيد رغبة أي شخص هي الاعتزال هنا في برشلونة”.

وأضاف “أكون غاضبا عندما لا أقدم المطلوب للفريق والأهداف هي أقل ما يهمني رغم علمي أن الأمر هام للمهاجمين”.

وأتم سواريز “لكن أهم شيء هو تقديم ما يفيد الفريق”.

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