شرطة أبوظبي تحذر من الغبار على طريق حميم

حذرت شرطة أبوظبي، السائقين، اليوم الأربعاء، من وجود رياح وأتربة مثيرة للغبار والأتربة على طريق حميم، ودعت الجمهور إلى الانتباه وأخذ الحيطة والحذر.

وناشدت، السائقين بخفض سرعة مركباتهم، وترك مسافة كافية بين المركبات أثناء القيادة، والوقوف على الكتف الأيمن خارج الطريق في حالة تعذر الرؤية بسبب الغبار، وعدم الوقوف تحت الأشجار واللوحات الإعلانية والمواقع الإنشائية لسلامتهم.

كما حثت السائقين على الالتزام بقواعد السير والمرور، وإرشادات القيادة الصحيحة في مثل هذه الظروف الجوية، موضحة أن تشكّل الرمال على سطح الطريق، يعدّ من أسباب وقوع الحوادث.

ونبهت بأهمية استخدام الإشارات التحذيرية في حالة التوقف التام في حال التعرض لأي طارئ يتعلق بالسلامة المرورية، وتشغيل أنوار المركبة في فترة النهار عند صعوبة الرؤية.

وأكدت أهمية التركيز أثناء القيادة وعدم الانشغال بالهاتف، والانتباه لمفاجآت الطريق في مثل هذه الأجواء .

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