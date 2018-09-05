فيديو | “مساندة” تنجز 51 % من مشروع تطوير طريق “الفاية رزين القوع”

انجزت شركة أبوظبي للخدمات العامة “مساندة” 51 بالمائة من أعمال مشروع تطوير طريق الفاية – رزين – القوع البالغ طوله 140 كيلو متراً منها 15 كم مزدوج تبدأ من بداية التقاطع مع طريق الشاحنات (أبوظبي – العين (E30) وطريق مفرد بطول 125 كم بعرض 13.5 متر حتى النهاية وذلك بكلفة تقارب 388 مليون درهم معتزمة تسليمه إلى دائرة النقل في نهاية الربع الثالث من العام القادم.

وكشف المهندس صالح المزروعي المدير التنفيذي لقطاع الطرق والبنية التحتية في “مساندة” عن الانتهاء من جميع المراحل الإنشائية من الطريق للجزء الواقع في منطقة العين، لافتاً إلى أنه تم افتتاحه أخيراً للسير وهو مستخدم حالياً بشكل طبيعي من طرف القاطنين والمقيمين في المنطقة.

#فيديو | بكلفة 388 مليون درهم وعلى امتداد 140 كيلو متراً .. "#مساندة" تنجز 51 % من مشروع تطوير طريق الفاية رزين القوع pic.twitter.com/MIIOanEKE6 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 5, 2018

و اوضح أن المشروع واجه في البداية بعض الصعوبات التي اجتازتها “مساندة” بنجاح وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة في دعم سير أعمال المشروع.

وأشار المزروعي إلى أن المشروع تضمن تحسين الطريق الحالي ورفع كفاءته حتى يخدم فترة زمنية طويلة بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة للجودة والسلامة المرورية إضافة إلى توسعة الطريق الحالي ليصبح عرضه 13.5 متراً عبارة عن حارتين بعرض 3,75 متر لكل حارة وأكتاف بعرض 3 متر للكتف الواحد ومواقف جانبية مريحة وفقا لمواصفات الطرق الحديثة.. ويتضمن المشروع إنشاء دوارات وأرصفة ومواقف جانبية وأنظمة إنارة وأسوار حماية من الحيوانات السائبة.

وتشمل أعمال المشروع إعادة وضع وتنظيم الخدمات على كامل الطريق بحيث تلبي متطلبات جميع الخدمات المطلوبة في منطقتي أبوظبي والعين فضلاً عن تركيب الحواجز المعدنية على الطريق بشكل يخدم السلامة المرورية وتركيب شبكات تصريف مياه الأمطار على الطريق ووضع إشارات وتخطيط الطرق وتركيب اللوحات الإرشادية والتوجيهية والتحذيرية وفقا لأحدث المواصفات المعمول بها في الدولة وفي مجلس التعاون الخليجي وذلك في منطقتي أبوظبي والعين.

وأكد التزام “مساندة” في تنفيذها المشروع بأفضل المعايير في مجال الاستدامة الخضراء من خلال تطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، إذ سيتم تزويد المشروع في بعض المناطق بأجهزة إضاءة تسهم في تخفيض استهلاك الطاقة.

وأوضح أن “مساندة” استطاعت في وقت قياسي عقب استلام التصاميم النهائية للمشروع بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية من أخذ الموافقات اللازمة لمد خطوط اتصالات وشبكات الكهرباء وشبكات الألياف البصرية وغيرها بالإضافة إلى التغلب على تحدي التعامل مع منطقتين جغرافيتين في نفس الوقت وهما منطقة أبوظبي على طول 88 كم ومنطقة العين على طول 52 كم.

وأكد المزروعي أن المشروع سيساهم بشكل كبير في رفع كفاءة الطريق الحالي الذي يشكل حلقة وصل بين مدينة أبوظبي والمناطق الجنوبية من الإمارة مثل القوع وتحقيق انسيابية حركة المرور ورفع مستويات السلامة المرورية لمرتاديه.

وفي سياق متصل أشار المهندس فيصل أحمد السويدي مدير عام إدارة الطرق الرئيسية بدائرة النقل الى أن المشروع سيعزز الحركة والتواصل بين سكان القوع والوقن، وغيرها من المناطق في جنوب العين مع أبوظبي كما سيسهل تنقل أصحاب العزب الممتدة على طوله إلى منطقتي أبوظبي والعين بالإضافة إلى الجهات الحكومية المتواجدة في المنطقة.

ويأتي تطوير طريق الفاية رزين القوع في إطار الجهود الرامية إلى تلبية احتياجات سكان المنطقة الجنوبية الشرقية في إمارة أبوظبي، من خدمات ومرافق وفق أعلى معايير السلامة والأمان وتوفير حلول نقل متكاملة وفق أعلى معايير السلامة والأمان، إضافة إلى توفير حلول متكاملة لنقل الخدمات واعتماد تقنيات وحلول صديقة للبيئة.

كما يعد المشروع جزءاً مهماً من شبكة الطرق الاستراتيجية للربط ما بين المدن في إمارة أبوظبي والتي تؤمن خدمات متطورة وتحقق المعايير والمواصفات الهندسية العالمية المتبعة وتراعي السلامة والأمان على الطرق.

واعتبر السويدي أن تنفيذ طريق الفاية رزين القوع الرابط من نقطة التقاطع مع طريق الشاحنات في منطقة أبوظبي غرباً إلى نقطة التقاطع مع E95 في منطقة العين شرقاً أحد أهم الشرايين الحيوية في إمارة أبوظبي بالإضافة الى كونه يربط بين منطقة أبوظبي وجنوب منطقة العين فإنه يغطي مساحة كبيرة من المناطق الممتدة على طوله.

اقرأ ايضا

التعليقات