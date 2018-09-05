اقتصادية عجمان تُتلف بضائع مقلّدة بما يقارب الـ50 مليون درهم

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن مصادرة 550607 ألف قطعة مقلدة لأكثر من 53 علامة تجارية وتقدر قيمتها المالية بما يتجاوز الـ 50 مليون درهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين والتأكد من اتباع القوانين المحلية والاتحادية التي تمنع الغش بمختلف أشكاله والتجارة بالبضائع المقلّدة التي تشكل مخالفة واضحة للقانون وتهديداً لمصلحة المجتمع والمستهلك.

وبهذا الشأن، أكد السيد ماجد ناصر السويدي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك، بأن الدائرة ملتزمة تماماً في تنفيذ حملات تفتيش دورية بالتعاون مع الجهات المختصة مع ممثلي العلامات التجارية ومن يمثلها في الدولة لمصادرة البضائع المقلدة والحد من التجارة غير المشروعة في الإمارة بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة حكومية كانت أم خاصة. وأضاف: ” تعمل الدائرة بصرامة مع مرتكبي هذا النوع من الغش، حيث لا تكتفي بمصادرة بضائعهم المقلدة، بل ومحاسبتهم وفرض العقوبات الرادعة لهم، والتي من شأنها أن تساهم في خلق بيئة استهلاكية واستثمارية عادلة تدعم النمو الاقتصادي وتحد من الممارسات الخاطئة المتصلة بالغش التجاري.”

وأضاف السويدي قائلاً: “نلتزم بضبط ومصادرة البضائع المقلدة، سعياً وراء تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار والعلامات التجارية باعتباره الخطوة الأولى على طريق إيجاد مناخ اقتصادي تنافسي آمن، يدعم مسار تنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية المختلفة. وأولويتنا هي حماية المستهلكين الذين يقعون ضحية الانتهاكات القانونية التي يمارسها بعض الباعة، كالترويج والمتاجرة بسلع مخالفه قانونيا تندرج تحت بند الغش التجاري والتقليد والتزوير وقوانين الملكية الفكرية.”

الجدير بالذكر بـأنّ الدائرة تتلقى الشكاوى المتعلقة بالغش التجاري والممارسات السلبية عبر الرقم المجاني (80070) أو عن طريق البريد الإلكتروني: info@ajmanded.ae

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