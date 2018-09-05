456 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 20 مليون في “الثنية الرابعة”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 456 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 155 مبايعة بقيمة 259 مليون درهم، منها 35 مبايعة للأراضى بقيمة 119 مليون درهم و 120 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 140 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 20 مليون درهم فى منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 5.

و قد تصدرت منطقة ند الشبا الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 3 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم وثالثة فى الحبية الثالثة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 7 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة برج خليفة و أخيرا مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي.

و قد تصدرت منطقة ند الشبا الاولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الاولى بتسجيلها20 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم وثالثة فى البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 197 مليون درهم منها 12 رهونات أراضى بقيمة 167 مليون درهم و 25 رهونات فلل وشقق بقيمة 30 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 102 مليون درهم وأخرى فى منطقة مجمع دبي للاستثمار الاول بقيمة 27 مليون درهم.

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