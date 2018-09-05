استحداث تأشيرة معفية من الرسوم لأطقم السفن البحرية

كشف سعادة اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن احصائيات معاملات التأشيرات السياحية لقطاع المنافذ البحرية حيث بلغت 11 ألف و4 معاملة للركاب والبحارة والسياح القادمين والمغادرين عبر موانئ دبي خلال عام 2017 والنصف الأول من العام الجاري ، جاء ذلك خلال ملتقى الشركاء الاستراتيجيين للقطاع السياحي في الامارات العربية المتحدة نظمه قطاع المنافذ البحرية والبرية متمثل بالقسم السياحي بحضور العميد حسين إبراهيم، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، والعميد صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ البرية والبحرية، وممثلي الجهات المعنية بالسياحة البحرية في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال سعادة اللواء محمد المري:” إن دولة الإمارات العربية المتحدة أضحت أحد المقاصد السياحية الهامة على مستوى العالم، وتعتبر السياحة البحرية واحدة من أسرع شرائح قطاع السياحة نمواً وتعتبر الإمارات من بين الوجهات الرائدة للرحلات البحرية الشتوية في العالم، ويؤكد ارتفاع معدلات السياح القادمون عبر الموانئ البحرية للدولة عن طريق إمارة دبي موقع الإمارات المتنامي على خريطة السياحية الدولية. حيث كان هناك فقط 87 سفينة سياحية رست في دبي في عام 2009 وقد تضاعف هذا الرقم إلى 157 رحلة خلال موسم 2016-2017. وواجبنا نحن كمسؤولون أن نهيئ للزوار كل الظروف التي تكفل لهم أعلى مستويات الراحة والسعادة خلال وجودهم في الدولة. وذلك بالعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” حين وجه بأهمية قطاع السياحة كأحد القطاعات الرئيسة ضمن استراتيجية تطوير الاقتصاد الوطني”.

وتم خلال الملتقى مناقشة آلية العمل المشترك وتوحيد الاجراءات والتشريعات الجديدة الصادرة من مجلس الوزراء بشأن استحداث تأشيرة متعددة السفرات لمدة ستة أشهر معفية الرسوم للعاملين على المراكب السياحية ومراكب النزهة من بحارة وطاقم وفقاً للمدة المحددة بالإضافة إلى مناقشة التعديل في اصدار تأشيرة الترانزيت لمدة ٩٦ و٤٨ ساعة ومدة المسموحة ببقاء السفن في الدولة.

تعاون مثمر

وأوضح سعادة اللواء محمد أحمد المري أن تنظيم الملتقى يأتي لتفعيل التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وبأهمية هذا الدور الريادي للشركاء ومساهمتهم في تحقيق رؤية دبي السياحية 2020»، التي تهدف إلى اجتذاب 20 مليون زائر سنوياً إلى الإمارة، إضافة إلى «خطة دبي 2021»، التي تمثل خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي بين أفضل المدن في العالم، ومساهمتهم في تعزيز موقع دبي كأهم المدن لانطلاق الرحلات السياحية البحرية في المنطقة، مضيفاً ونحن على ثقة بأنه و في ظل الدعم والتوجيه الذي نلقاه من قيادتنا الرشيدة سنقدم معاً أفضل الخدمات والتسهيلات لإسعاد السياح وجذب المزيد من السياحة البحرية إلى الامارة وتعزيز المرتبة المتميزة التي تحظى بها دولة الامارات العربية المتحدة ودبي على وجه الخصوص في مجال السياحة البحرية التي أصبحت جزء لا يتجزأ لدعم اقتصادنا الوطني وذلك نظراً لما تمتلكه من مقوّمات جذب سياحية قوية للزوّار من مختلف أرجاء العالم، كما أنها تحظى بمكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.

جلسات عصف ذهني

وتضمن الملتقى جلسات عصف ذهني حول مستقبل السياحة البحرية والتعاون المشترك بين الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة الى التشريعات الجديدة التي راعت تطور قطاع السياحة البحرية بتقديم الأراء والأفكار البناءة التي تحقق غاية الوصول الى أفضل الحلول والمقترحات في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة في قطاع السياحة.

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