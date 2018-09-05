الهيئة الاتحادية للضرائب تعلن ربط تجار التجزئة بنظام رد الضريبة للسياح

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب اليوم عن فتح باب التسجيل لشركات التجزئة وربط منافذ البيع والمحلات التجارية في نظام رد الضريبة للسياح الذي سيدخل حيز التطبيق اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل، وذلك بهدف تمكين السياح المؤهلين من استرداد الضريبة على مشترياتهم من خلال نظام رقمي يعتمد على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال.

وفي إطار حرصها على تحسين مستوى الوعي بالنظام، تعتزم الهيئة بالتعاون مع شركة بلانيت المشغلة للنظام وغرف التجارة والصناعة في الدولة تنظيم ورش عمل توعوية خلال الأسبوع القادم للتعريف بنظام استرداد الضرائب لجميع السياح المؤهلين عند التسوق في المحال التجارية الخاصة بهم، فضلاً عن إطلاعهم على كيفية التسجيل في النظام.

وأكدت الهيئة أن تطبيق نظام رد الضريبة للسياح سيعزز الموقع الريادي لدولة الإمارات كوجهة رئيسية على خارطة السياحة العالمية ويساهم في تقوية دور ومكانة مختلف القطاعات في منظومة العمل الاقتصادي في الدولة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وستقوم شركة بلانيت، كونها مشغل نظام رد الضريبة للسياح بإبرام اتفاقيات مع تجار التجزئة لتزويدهم بالتقنيات الخاصة بنظام الرد والربط بأنظمة الهيئة الاتحادية للضرائب والمطارات والمنافذ البرية والبحرية وتوفير أماكن يقوم السياح بتقديم طلبات استرداد الضريبة من خلالها ليتم استرداد الضرائب بكل سهولة ويسر .

وسيتم خلال ورش العمل تعريف التجار بخطوات التسجيل في النظام وبالضرائب القابلة للاسترداد من خلال النظام الإلكتروني، وكيفية الحصول على المبالغ المسددة، بما يسهم في دعم تطبيق النظام الضريبي في الدولة، وضمان مواكبته لأفضل المعايير والممارسات العالمية

وسيكون السائح القادم من خارج الدولة مؤهلاً لاسترداد الضريبة من خلال النظام وفقاً لقرار مجلس الوزراء منها أن يتم توريد السلع الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح إلى سائح قادم من خارج الدولة يكون داخل الدولة عند شراء السلع من المورد وأن يكون قصد السائح عند تاريخ التوريد مغادرة الدولة خلال 90 يوماً من تاريخ التوريد مصطحباً معه السلع التي قام بشرائها وأن يتم تصدير السلع ذات العلاقة من قبل السائح إلى خارج الدولة خلال 3 أشهر من تاريخ التوريد.

ويشترط لرد الضريبة للسياح أن يتم شراء السلع من تاجر تجزئة قام بالمشاركة في النظام وأن تتم عملية الشراء، وأن يتم تصدير السلع وفق المتطلبات التي يحددها رئيس مجلس إدارة الهيئة وأن لا تكون تلك السلع مستثناة من الاسترداد.

ويتعين على التجار استيفاء متطلبات المشاركة التي حددتها الهيئة للمشاركة في النظام، وتقديم المستندات اللازمة للمطالبة باسترداد الضريبة من خلال النظاموعلى السائح التقدم بطلب استرداد الضريبة مباشرة من المشغل الذي يستوجب عليه تقديم الاسترداد فقط عند استلام الدليل المقنع والكافي على النحو المحدد من قبل الهيئة والذي بناءً عليه سيتم رد الضريبة إلى السائح.

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