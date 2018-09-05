مركبات مزودة بكاميرات عالية الجودة لمراقبة السائقين في رأس الخيمة

أعلنت هيئة الموارد العامة بحكومة رأس الخيمة عن اطلاقها لعدد من المركبات الحديثة لتقييم السائقين والتي تتميز بتوافر كاميرات مراقبة عالية الجودة والدقة بهدف متابعة الحالات أولاً بأول وبشكل يؤكد حرصها البالغ على تعزيز الثقافة المرورية لدى السائقين والتأكد من التزامهم بالتعليمات والتوجيهات خلال فترة تدريبهم العملي ، وذلك تزامناً مع إعلان الهيئة للبدء في تفعيل خدمة “التقييم العملي قبل النهائي” .

وأكدت سعادة ميسون الذهب مدير هيئة الموارد العامة بالإنابة إلى أن هذه الخطوة ترتكز على إعداد سائق مؤهل وقادر على تحمل مسؤولية الطريق بعد حصوله على رخصة القيادة والتأكد من أن الجانب العملي الذي تلقاه خلال فترة تدريبه أصبح ملماً به إلماماً تاماً بمختلف الأمور المتعلقة بالطرق ، مشيرة بأن المركبات مزودة بكاميرات مراقبة عالية الجودة وتساعدنا كجهة مسئولة في مراقبة ومتابعة جودة التقييم وعمل رصد وضبط واسعة وشاملة للمعنيين بهذا الشأن بإجراء عملية تنظيم لهم ، بالإضافة إلى التأكد من مدى فاعلية المقيمين أنفسهم بحيث يتم إعادة تدريب ذوي التقييم الضعيف بما يحقق للعمل الكفاءة والخبرة والشفافية والمصداقية وهي بدورها منسجمة مع قانون السير والمرور بالدولة لتكون قياسية وأكثر محاكاة للواقع الفعلي بعد الحصول على رخصة القيادة .

وقالت بأن الهيئة بتوجيهات حثيثة من سعادة جمال أحمد الطير رئيس مجلس إدارة الهيئة تسعى جاهدة من خلال إستراتيجيتها المنبثقة من إستراتيجية ورؤية الحكومة الرشيدة إلى تحقيق التميز في خدماتها ضمن أهداف موضوعة تتطلب منا البحث عن كل تقنية جديدة وارتأينا اللجوء مباشرة إلى حديد وتطبيق مواصفات فنية عالية الجودة لتواكب التحديث بمعايير السلامة والأمان .

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