ميسي يلمح لإمكانية رحيله عن برشلونة الإسباني

قال لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الثلاثاء، إنه من المحتمل مغادرة فريقه الحالي برشلونة الإسباني مستقبلًا.

وفي حوار مع صحيفة “ماركا” الإسبانية، أكد ميسي “من الممكن أن أرحل عن برشلونة في المستقبل، لكنني في نفس الوقت لن أغادره إلا بعد التأكد من إمكانيته في التألق وحصد الألقاب بدوني”.

وأضاف ميسي (31 عامًا)، “أنا فقط أفكر في السنوات التي سوف أستمر بها في اللعب، وعندما تأتي اللحظة سوف أقرر، أنا حاليًا أريد إنهاء عقدي الحالي، وبعدها سوف أحدد موقفي من الاستمرار أو الرحيل، هذا أمر لا يقلقني الآن”.

وأكد ميسي أنه حاول أن يكون متساهلاً أكثر مع الهزائم، ولكن لم يكن الأمر سهلاً أبداً.

وأوضح “نمتلك قائمة جيدة مليئة باللاعبين الرائعين، ويمكننا تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا بهؤلاء النجوم، ويجب أن نسعى لتحقيق ذلك خلال الموسم الحالي”.

وأشار ميسي “أسوأ إقصاء لفريق برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا، كان أمام الفريق الإيطالي روما، وذلك بعد الخروج والخسارة بطريقة غريبة للغاية في هذه المباراة”.

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