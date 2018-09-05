نظام رقمي للمراقبة الأمنية في رأس الخيمة

بتوجيهات صاحب السموالشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة رأس الخيمة، وبمتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ، أطلقت اليوم شرطة رأس الخيمة نظام رقمي للمراقبة الأمنية، حيث وقع اللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة ، و السيد جرانت ماك أرثر مدير شركة (جي 4 اس ) للحلول الأمنية التقنية وبحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة والمدراء العامون ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والأفرع وعدد من الضباط وعدد من إدارة الشركة ، عقد شراكة استراتيجي للاستثمار التكنولوجي الأمني بهدف تعزيز الشراكة وتمكين قدرات الشرطة على التعامل بكفاءة وفاعلية وحرفية عالية مع كل ما يخص أمن الفرد أو المجتمع وخلق منظومة أمنية متكاملة تعمل على تحقيق رؤية وزارة الداخلية في مجال الأمن والسلامة.

وأكد سعادة قائد عام شرطة رأس الخيمة خلال تصريح له بأن هذا المشروع في إطار المدينة الذكية، والاستثمار في مجال الأمن التكنولوجي الرقمي، ويواكب التطورات المستقبلية في الساحة العالمية والإقليمية والمحلية في مجال الأمن الرقمي ويدعم الترابط والتكامل الذكي للمدن الذكية.

كما أوضح بن علوان بأن النظام يعزز مكانة الإمارة على الساحة المحلية والعالمية باعتبار إمارة رأس الخيمة هي المدينة الآمن على مستوى الدولة خلال عام 2017م، حيث بلغت نسبة الشعور بالأمن والأمان في الإمارة 99.7% وحققت أفضل جهة في المجال الأمني على مستوى وزارة الداخلية، وتعد من المدن الأكثر أمناً على المستوى العالمي ومكان مميز للعيش والإقامة والعمل.

كما قال : المشروع أحدى القدرات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لدعم المؤشرات الوطنية حيث يعزز الشعور بالأمن والأمان في الإمارة من خلال رفع نسبة الشعور بالأمن والحد من الجريمة وكشفها، والتقليل من وفيات الحوادث المرورية، وسرعة زمن الاستجابة للحوادث والحالات الطارئة.

من جانبه قال العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة المشروع يعزز من تنافسية إمارة رأس الخيمة وخاصة في مجال الاستثمار والسياحة، كون الأمن ركيزة التنمية، وسيترك النظام الرقمي تأثيرات إيجابية متعددة على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وتوفير كل سبل السعادة والرفاهية للمواطن الإماراتي والمقيم في ظل توافر الأمن والأمان .

وذكر العميد جمال الطير بأن نظام المراقبة بالكاميرات ذات التقنيات الذكية نظام مرن وقابل للتطوير والتحسين من خلال الربط المتكامل مع الهيئات والدوائر المحلية على مستوى الإمارة ومن خلال التحكم والسيطرة بواسطة غرفة عمليات الشرطة، وأوضح أنه تم تشكيل فريق عمل متخصص لوضع معايير تركيب واستخدام جميع الكاميرات وفقاً للأولويات والاحتياج وأهمية المناطق السياحية والاقتصادية والسكنية والشوارع والميادين العامة على مستوى الإمارة.

وأكد العميد الطير بأن النظام سيدمج مع نظام حماية الأمني من خلال الاستفادة من (125) ألف كاميرا مراقبة على مستوى إمارة رأس الخيمة، وسيعمل النظام من خلال الذكاء الاصطناعي والاستفادة من قواعد بيانات كبرى تعمل تقنياً على تحليل بيانات لوحات أرقام المركبات وتحليل وجوه الأشخاص وأماكن التواجد والعديد من المميزات التي تخدم المجال الأمني بصورة مباشرة.

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