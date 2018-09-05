“خلل فني” يعيد رحلة لطيران الاتحاد بعد دقائق من إقلاعها

قالت شركة الاتحاد للطيران ان إحدى طائراتها التي كانت متجهة إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم الأربعاء عادت إلى مطار أبوظبي بشكل اضطراري بعد “خلل أصاب أحد محركاتها” .

وأضافت الشركة ان الرحلة التي حملت رقم EY474، عادت بعد وقت قصير من إقلاعها نظرًا لمشكلة فنية في أحد محركاتها وحطت بسلام وتم إنزال المسافرين منها كما جرى توفير طائرة بديلة وستنطلق الرحلة مجددًا في تمام الساعة 7:30 صباحًا غداً .

واعتذرت الشركة على التأخير قائلة: “يعتذر طيران الاتحاد على تأخير وإزعاج الركاب، فالأمان على رأس أولوياتنا”

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