فيديو | شرطة أبوظبي توضح الإرشادات الضرورية للسائقين عند تعطل مثبت السرعة

حددت شرطة أبوظبي مجموعة من الإرشادات الضرورية للسائقين لاتباعها عند تعطل مثبت السرعة وأهمها الهدوء وعدم الذعر و ربط حزام الأمان وتشغيل مصابيح التنبيه والمصابيح الأمامية والاتصال على رقم الطوارئ 999 وشرح الحالة بالتفصيل. ودعت السائقين الذين يتعرضون لمثل هذه المواقف، محاولة تحريك ناقل الحركة على وضع (L) واطفاء المحرك عن طريق المفتاح بالنسبة للمركبات القديمة، أما للمركبات الحديثة فالضغط المستمر على زر تشغيل المركبة لحين انطفاء المحرك.

وأوضحت أنه في حال عدم جدوى الخطوة الأولى فيجب وضع ناقل الحركة على وضع (L) والضغط بقوة على المكابح باستمرار حتى تتوقف السيارة، وعند فشل الخطوة الثانية يتم رفع المكابح اليدوية تدريجيا مع امساك مقود السيارة بكل قوة، وإذا فشلت جميع تلك المحاولات يجب على السائق تحريك ناقل الحركة بين وضع (L) إلى (D) باستمرار، أما عند نجاح احدى الطرق السابقة قبل تدخل الدورية فيجب عليه إيقافها خارج الطريق وتأمين نفسه أولا لحين وصول الجهات المختصة للتعامل مع الموقف .

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