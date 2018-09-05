“طيران الإمارات” : إصابة ١٠ مسافرين بالمرض اثناء رحلتهم إلى نيويورك وتم إتخاذ الإجراءات الوقائية

قال متحدث باسم “طيران الإمارات”، اليوم : تؤكد طيران الإمارات أن أقل من 10 ركاب على رحلتها ئي كيه 203، من دبي إلى نيويورك، عانوا من أعراض مرضية وعند وصول الرحلة إلى مطار جيه اف كيه، قامت السلطات الصحية بتوقيع الكشف الطبي عليهم كإجراء وقائي، ويجري تقديم العناية الضرورية للحالات المتطلبة وسوف يسمح خلال وقت قصير لبقية الركاب بمغادرة الطائرة وتؤكد طيران الإمارات أن سلامة ركابها وأفراد أطقمها تحتل دوماً قمة أولوياتها”.

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