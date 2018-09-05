دراسة: قلة النشاط البدني تهدد 1.4 مليار شخص بـ5 أمراض عالميًا

كشف دراسة حديثة أجريت في 168 بلدًا أن 1.4 مليار شخص باتوا أكثر عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والخرف وبعض أنواع السرطان، وذلك لقلة النشاط البدني عندهم.

ووفقًا للدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية ونشرتها “ويست فرانس”، فإن واحدة من كل ثلاث نساء وواحد من كل أربعة رجال لا يمارسون النشاط البدني الكافي؛ ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان أو مرض السكري.

فعلى الصعيد العالمي، لا يقوم ما يقرب من واحد من كل ثلاث نساء وواحد من كل أربعة رجال ما يكفي من النشاط البدني للبقاء بصحة جيدة.

ولاحظ القائمون على الدراسة “تقدم قليل” بين عامي 2001 و2016 في تحسين مستويات النشاط البدني، إلا أنهم أكدوا في الوقت نفسه أنه في 55 دولة أي (33%) من أصل 168 دولة، لم يكن لدى أكثر من ثلث السكان نشاط مادي كافٍ.

ويقول الباحثون: بخلاف المخاطر الرئيسة الأخرى على الصحة العالمية، فإن مستويات النشاط البدني الضعيف لا تتراجع في جميع أنحاء العالم، فأكثر من ربع البالغين لا يقومون بمستويات النشاط البدني الموصى به ليكونوا في صحة جيدة.

وتأخذ الدراسة في الحسبان مستويات النشاط الذاتي (في العمل، في المنزل ، أثناء السفر وأوقات الفراغ) للبالغين (18 سنة فما فوق).

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