انستقرام تعمل على تطوير تطبيق مستقل خاص بالتسوق

خطوة جديدة من فيسبوك للعمل على تطبيق سيختص بأغراض التسوق وسيكون قائم بنفسه بعيداً عن انستقرام، والذي ربما يطلق عليه IG Shopping، حسب ما أفاد موقع The Verge، وسيسمح التطبيق الجديد للمستخدمين بتصفح العديد من المنتجات والبضائع والقدرة على شراءها مباشرة عبر الصفحات التجارية أو صاحب المنتج الذي يُتابعه المستخدم.

ويوجد في هذه اللحظة ما يزيد عن 25 مليون حساب خاص بالأعمال على منصة انستقرام، يتم استخدامها لعرض المنتجات والتسويق والإعلانات المختلفة، من بينها 2 مليون حساب خاص بالمعلنين.

وقد صرح مدير العمليات في شركة فيسبوك في وقت سابق حول كون كل 4 من 5 حسابات للمستخدمين على انستقرام تتابع على الأٌقل حساب واحد خاص بالأعمال، مما يعني إنشاء تطبيق مستقل لهذا الغرض سيوفر مكان مخصص لمثل هذه النشاطات المتزايدة الانتشار والشعبة على انستقرام، وبالتالي ستزيد فرص الإيرادات أيضاً عبر الخدمات التي ستقدمها.

والجديد بالذكر أن الشركة لم تعلق على الموضوع للحظة، ولم يتم التنويه لوقت إطلاق التطبيق الجديد، والذي مازال تحت التطوير بالإضافة لكون هنالك احتمال لإلغاءه قبل إطلاقه، مما ينفيه بعض المقربين من عمليات التطوير هذه بقولهم أن انستقرام تعتقد بأنها في بموقع جيد يسمح لها بالتمدد والتوسع في مجال التجارة الالكترونية.

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