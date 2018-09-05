شاهد بالفيديو | درس من النحل إلى البشر

بواسطة / بتاريخ 2018-09-05 في 8:10 م /
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كشفت لقطات لا تصدق قيام مجموعة من النحل الشغالات لإنقاذ زميلتهم التي سقطت في العسل .

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تم تصوير الفيديو المذهل في ولاية ميشيجان الأمريكية.

ويبن الفيديو نحلة تعاني من مشكلة عندما سقطت في مستخرج العسل الموضوع بالقرب من الخلية.

وبعد استشعار النحل بمعاناة رفيقتهم تجمع مجموعة منهم لتنظيف جسد النحلة الضعيفة في مشهد نادر الحدوث.

وتنشأ الشغالة من بيض مخصب، وهي أنثي عقيمة حيث إن جهازها التناسلي غير كامل التكوين لذا فهي غير قابلة للتلقيح.

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