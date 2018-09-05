شاهد بالصور | فاليتا .. عروسة مالطا

أجواء دافئة على مدار العام مع شمس مشرقة، حيوية كبيرة في الشارع، تراث معماري مذهل، مناظر بحرية خلابة، ميناوات ذات طراز آخاذ، أنها عاصمة مالطا، فاليتا.

تقع فاليتا في الجنوب الشرقي من جزيرة مالطا في قلب البحر المتوسط، ولجمالها الآخاذ، أختيرت كعاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2018.

يعود بناء هذه المدينة إلى القرن السادس عشر، حيث بناها فرسان الإسبتارية خلال الحروب الصليبية، على الطراز الباروكي، الممتزج بالفن النيو كلاسيكي والعمارة الحديثة.

وعلى الرغم من تدمير جزء من المدينة خلال الحرب العالمية الثانية إلا أنه وضعت على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، لاسيما وأن المدينة تضم تمازج ثقافي مذهل وجمع بين ثقافة الشرق والغرب.

أحد جماليات المدينة هي شوارعها المتدرجة على شكل سلالم والتي تقود إلى البحر، والتي تتراص على جانباتها المنازل والمباني بألوانها المتعددة وتصميميها الكلاسيكي.

أحد هذه الشوارع الهامة هو شارع “ريبابليك” والذي يعد قلب المدينة ويعطي منظرا مذهلا لاسيما وأن البحر يترأى في نهايته.

وهناك أيضا حدائق باراكا والتي تمنح لزوارها نزهة مذهلة، والإطلاع أيضا على المدافع القديمة التي تستخدم خلال الاحتفالات.

مقاهي المدينة أيضا لها طابع خاص، إذ أن زوارها يجلسون على مقاعد متراصة على سلالم متدرجة في الشوارع، في منظر بديع.

ويشكل ميناء فاليتا أحد المناظر المذهلة التي يمكنها أن تراه في حياتك، بتصميمه المعماري الفريد وتناسق المنازل مع البحر والقوارب الموجودة فيه.

امتزاج الحضارات المتعددة التي مرت على المدينة ينعكس في أطباق الأطعمة اللذيذة التي تقدمها والتي يغلب عليها منتجات البحر المتوسط.

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