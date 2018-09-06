مواصلات الإمارات: سنحل مشاكل النقل المدرسي في رأس الخيمة الأسبوع المقبل

شكا أولياء أمور طلبة في رأس الخيمة من تأخر حافلات مدرسية عن مواعيدها أو حتى عدم وصولها إلى منازلهم أحياناً، فيما وعد فرع مؤسسة مواصلات الإمارات في الإمارة بحل جذري الأسبوع المقبل لجميع حالات الإرباك التي تعانيها عمليات نقل الطلبة بين مدارسهم وأماكن سكنهم.

وأكد مدير الفرع عبيد راشد البريكي أن «مواصلات الإمارات»، بالتعاون مع منطقة رأس الخيمة التعليمية، ستتغلب على حالات التأخير وعدم وصول الحافلات المدرسية إلى أماكن سكن بعض الطلبة، مرجعاً الخلل إلى استحداث خطوط حافلات توصيل جديدة، وتسجيل أعداد متزايدة من الطلبة في المدارس.

وأضاف أن تغيير مواقع بعض السائقين نتيجة النقل أو الإجازات الطارئة أدى إلى حدوث حالة تداخل وإرباك في الخطوط اليومية الخاصة بمسارات الحافلات المدرسية.

وأردف البريكي أن فرع المؤسسة يترقب تعيين أعداد أضافية من مشرفي الحافلات المدرسية ليتسنى تصنيف خطوط مسارات الحافلات المدرسية وفقاً للمراحل الدراسية والعمرية للطلبة، وبالتالي تحقيق انسيابية وسرعة أكبر في عملية النقل والتوصيل.

من جهة أخرى، ذكر مصدر في منطقة رأس الخيمة التعليمية أن إدارات المدارس التابعة لها تنظم حالياً جداول خاصة لنقل الطلبة عبر الحافلات المدرسية، لافتاً إلى أن حالات تداخل خطوط النقل وتأخيرها أو عدم وصولها واردة في الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد.

وكانت فوزية موسى الطاهر، ولية أمر ثلاث طالبات، أشارت إلى امتناع حافلات المدرسة عن توصيل بناتها الثلاث من وإلى المدرسة بحجة عدم إدراجهن ضمن جداول النقل الخاصة بالمدرسة.

وقال ولي الأمر سالم راشد النقبي إن أبناءه يتأخرون في الوصول إلى المنزل حتى ساعات العصر نتيجة عدم انتظام خطوط النقل وتباعد أماكن توصيل الطلبة، ما ينهك الطلبة وسط الأجواء الحارة .

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