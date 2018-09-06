«فيسبوك» يفضح خادمة سرقت خاتم ألماس

أحالت النيابة العامة في دبي خادمة آسيوية تبلغ من العمر32 عاماً إلى المحاكمة، بتهمة سرقة خاتم ألماس بقيمة 5000 درهم من فيلا مخدومها، ومساعدة آخر على انتهاك حرمة وخصوصية ملك الغير.

وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما أفادت به أوراق التحقيقات بالنيابة العامة إلى أن المجني عليه كون عائلته في إمارة رأس الخيمة ويضطر للمغادرة تاركاً فيلته التي تخدم فيها المتهمة، وتسكن فيها مؤتمناً إياها عليها، إلا أنه عندما عاد في المرة الأخيرة اكتشف سرقة خاتم ألماس بقيمة 5000 درهم ولا يوجد غيرها بالمنزل، كما أن أحد أصدقائه أخبره بأن المتهمة تنشر صوراً لها برفقة صديق لها على «فيسبوك» في غرفة النوم والصالة بالفيلا، ما جعله يقوم بتركيب كاميرات مراقبة عند مدخل الفيلا، وعند مراجعته تسجيلات الكاميرا وجد شخصاً يدخل إلى الفيلا فقام بالإبلاغ عن المتهمة التي تبين انها من سرقت خاتم الألماس .

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