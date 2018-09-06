الموارد البشرية : الإجازة المرضية لا يتم احتسابها في حال وقعت خلال الإجازة السنوية

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الإجازة المرضية لا يتم احتسابها في حال وقعت خلال الإجازة السنوية للموظف في الجهات الاتحادية، بينما لفتت إلى أنه في حال امتدت تلك الإجازة لما بعد انتهاء السنوية، فيحتسب المتبقي من المرضية اعتباراً من التاريخ الذي يباشر فيه الموظف عمله بعد انتهاء اجازته السنوية”.

وفي سياق متصل أشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني إلى أنه وفقاً لنص المادة 75/1 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته بشأن الأحكام الخاصة بإجازة الوضع، فإنه يجوز منح الموظفة الحامل المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ثلاثة أشهر، كما ويجوز منحها قبل أسبوعين من التاريخ المتوقع للولادة، بناءً على تقرير طبي مقدم من الطبيب المعالج على أن تكون بشكل متواصل وفي هذه الحالة تعتبر مدة الأسبوعين جزء من إجازة الوضع.

يذكر أنه ووفقاً لنص المادة (74) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية فإنه يمنح الموظف إجازة مرضية إذا كانت حالته الصحية تحول بينه وبين قيامه بعمله أو درء لأية مخاطر صحية عنه وعن الآخرين بناء على تقرير طبي من جهة طبية معتمدة، وعليه فإن (ورقة الموعد) تخرج عن نطاق تطبيق أحكام وشروط الاجازة المرضية حيث أن المراجعة للعلاج في نفس اليوم تعتبر طلب استئذان أو طلب إجازة من رصيد اجازته وذلك بالتنسيق مع الرئيس المباشر وأخذ موافقته على ضوء ما تتطلبه مصلحة العمل.

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