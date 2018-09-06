سمعة : لا أفكر في الاعتزال

أرجع قائد فريق الوحدة إسماعيل مطر سر تألقه ومحافظته على مستواه رغم تقدمه في السن إلى المواظبة على التدريبات وتنفيذ توجيهات المدرب، إضافة لعشقه كرة القدم.

وأفاد مطر بأنه حريص على الالتزام داخل الملعب وخارجه، وتعلم من المدربين واللاعبين كيف يحافظ على مستواه، مضيفا انه لا يفكر في الاعتزال .

وبدأ اللاعب موسمه الجديد مع العنابي بتألق لافت في مباراة فريقه والعين في كأس السوبر على استاد الدفاع الجوي في القاهرة أخيراً، وسجل هدفاً من تسديدة رائعة، إضافة إلى صناعة الأهداف، ليبرهن للجميع أن التقدم في العمر لن يكن حاجزاً بينه وبين مواصلة الإبداع في المستطيل الأخضر.

وواصل سمعة تألقه في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي أمام اتحاد كلباء، وكان أكثر اللاعبين تأثيراً في السداسية العنابية، وأسهم في الهدف الرابع للعنابي عندما سدد الكرة من مسافة بعيدة ثم تحولت لداخل المرمى بعد ملامستها قدم مدافع فريق كلباء.

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