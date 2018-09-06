هواوي تكشف عن هاتف Honor 8X و Honor 8X Max رسمياً

كشفت علامة اونور التجارية المملوكة لشركة هواوي عن هاتفي Honor 8X و Honor 8X Max أحدث هواتف الشركة من الفئة المتوسطة والتي تأتي بتصميم الشركة المعتادة ولكن مع شاشات ضخمة جداً.

عندما تشاهد الصور سيجذب نظرك الشاشة الامامية الكبيرة مع النتوء الصغير من الامام فيما ستشاهد من الخلف تصميم هواتف أونور المألوف للجميع وهذا يعني ان الشاشة الكبيرة هي السمة او الميزة الابرز لهذه الهواتف .

مواصفات Honor 8X

شاشة : بحجم 6.5 إنش بدقة FHD+

معالج : كيرين 710.

ذاكرة عشوائية : 4GB و 6GB.

ذاكرة تخزين: 64GB و 128GB.

كاميرا خلفية : بدقة 20MP مع كاميرا ثانية بدقة 2MP.

كاميرا سيلفي : 16MP.

نظام : أندرويد 8.1.

بطارية : 3700mAh.

مواصفات Honor 8X Max

شاشة : بحجم 7.12 إنش بدقة FHD+

معالج : Snapdragon 636.

ذاكرة عشوائية : 4GB و 6GB.

ذاكرة تخزين: 64GB و 128GB.

كاميرا خلفية : بدقة 16MP مع كاميرا ثانية بدقة 2MP.

كاميرا سيلفي : 8MP.

نظام : أندرويد 8.1.

بطارية : 5000mAh.

ستتوفر الهاتفين بدءاً من 11 سبتمبر القادم في السوق الصيني بأسعار تبدأ من 180 يورو لنسخة 8X و 190 يورو لنسخة 8X Max.

اقرأ ايضا

التعليقات