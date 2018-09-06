شاهد بالفيديو | حصانان مدربان على التنفس الصناعى وإنعاش القلب

نشرت صحيفة “مترو” البريطانية مقطع فيديو مذهل، يظهر حصانين مدربين على التنفس الصناعي، وإنعاش القلب، خاصةً مع تكرار حوادث وفاة أكثر من شخص سقطوا من على الخيل بسبب أزمات صحية بدون أى مساعدة.

الأمر دفع مؤسسة بحثية بريطانية لتطوير برنامج تدريبي لتأهيل عدد مبدئي من الأحصنة، لتوفير أفضل رعاية ممكن لراكبي الخيل، خاصة فى السباقات المفتوحة، أو حتى لممارسة الهواية فى أماكن نائية.

وبعد نجاح أول حصانين فى التدريب، نشرت المؤسسة مقطع فيديو على الإنترنت، يظهر فعالية التدريب، وكيف يقوم الحصان بإنعاش صاحبة لإنقاذه من الموت.

اقرأ ايضا

التعليقات