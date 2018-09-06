برشلونة : ميسي لا يحتاج للجوائز ليثبت أنه الأفضل في العالم

يرى جوسيب فيفيس المتحدث الرسمي باسم نادي برشلونة أن نجمه ليونيل ميسي لا يحتاج للجوائز من أجل إثبات أنه أفضل لاعبي العالم.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الأفضل والتي تضمنت المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش، وغاب عنها ميسي لأول مرة منذ 12 عاما.

وقال فيفيس في تصريحات أبرزتها جريدة ماركا يوم الأربعاء: “يجب أن نكون واضحين أن ميسي هو أفضل لاعب في العالم وفي التاريخ”.

وأضاف “إنه يظهر ذلك في كل مباراة ولذلك فنحن لا نهتم بهذا الموضوع (خروجه من ترشيحات الفوز بالبالون دور). نحن نعرف من يكون ليو، فهو لا يحتاج إلى جائزة لإظهار هذا”.

ولعب ميسي مع برشلونة 54 مباراة في الموسم الماضي وقد سجل 45 هدفا وصنع 18.

وحضر نجمنا المصري محمد صلاح في الثالوث النهائي مستندا على مستواه المذهل مع ليفربول وفوزه بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى قيادته لنهائي دوري الأبطال، مع مساعدة مصر على الوصول إلى كأس العالم، وتسجيل هدفين في النهائيات.

مودريتش استفاد من مستواه المذهل مع بلاده في كأس العالم، وقيادته لهم إلى المباراة النهائية، مما أهله للفوز بجائزتي أفضل لاعب في المونديال، وأفضل لاعب في أوروبا، بالإضافة إلى إنجازه مع ناديه ريال مدريد بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.

زميله السابق رونالدو ترشح بدوره مستفيدا من قيادته ريال مدريد للفوز بدوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي.

بينما غاب الفرنسيون أبطال العالم عن القائمة النهائية، وعلى رأسهم أنطوان جريزمان.

أما الغياب الأبرز فتمثل في إسقاط ميسي الذي لم يصنع شيئا كبيرا في المونديال، وودعه من ثمن النهائي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن هوية اللاعب الفائز بالجائزة، خلال حفل الاتحاد الدولي في العاصمة الإنجليزية لندن، يوم 24 سبتمبر المقبل.

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