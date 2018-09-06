تعرض لحادث مروري في سلطنة عمان وشرطة دبي نقلته جواً

قامت النجدة الجوية من مركز الجناح الجوي في شرطة دبي بنقل مصاب إلى مستشفى راشد في دبي، كان قد تعرض لحادث مروري أثناء قضاء إجازته برفقة عائلته في سلطنة عمان الشقيقة، وذلك بعد تلقي غرفة العمليات في شرطة دبي بلاغا بطلب استكمال علاجه في الدولة.

وقال المقدم مدرب طيار علي محمد المهيري، مدير مركز الجناح الجوي، إن الشخص المصاب هو موظف في شرطة دبي، وكان يقضي إجازته في سلطنة عمان، وشاء الله أن تعرض لحادث مروري، وبعد تلقي غرفة العمليات طلبا من عائلته بنقله إلى دبي لاستكمال علاجه، انطلقت نجدة جوية من مركز الجناح الجوي في شرطة دبي بقيادتي، وبرفقة الملازم أول مدرب طيار عبد الله خميس الشاعر، وطبيب وممرضين من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وانتقلنا إلى مهبط منفذ كزيد الحدودي لنقل المصاب من سيارة الإسعاف التابعة لمستشفى نزوى العماني، وتم نقله إلى مستشفى راشد في إمارة دبي.

وأكد المقدم المهيري أن شرطة دبي وطاقمها في مركز الجناح الجوي حريصون على تأدية مهامهم وواجباتهم في خدمة أفراد المجتمع أينما كانوا، وتعزيز الشراكة مع الجهات داخل الدولة وخارجها، وتجسيد القيم والمبادئ التي ارتكزت عليها الهوية المؤسسية الجديدة لشرطة دبي.

اقرأ ايضا

التعليقات