“صحة دبي” تستضيف 6 أطباء زائرين خلال سبتمبر الجاري

تستضيف هيئة الصحة بدبي خلال شهر سبتمبر / أيلول الجاري (6) أطباء زائرين من الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا والهند، لتقديم خدماتهم الاستشارية والتشخيصية والعلاجية للمرضى بمستشفيات الهيئة في تخصصات أمراض النساء والولادة، وجراحة الأعصاب (الدماغ)، وجراحة البدانة، والأشعة التشخيصية.

وأعلنت الهيئة بأنها ستستضيف خلال الفترة من السادس عشر وحتى العشرين من سبتمبر الجاري الدكتور كورين جوزيف استشاري أمراض النساء والولادة (جراحة المناظير) في الهند لتشخيص وعلاج المرضى بمستشفى دبي، وكل من الدكتور ساهني سينغ استشاري جراحة الاعصاب (الدماغ) ، والدكتور ماثيو سكوت بويس استشاريا الأعصاب بمستشفى جونستون ويليس – ريتشموند، فرجينيا بالولايات المتحدة الامريكية لتشخيص وعلاج المرضى بمستشفى راشد.

كما ستستضيف الهيئة خلال الفترة من الثاني والعشرين وحتى الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري الدكتور برونو ديليمانس استشاري عمليات جراحة البدانة في بلجيكا للكشف والاطلاع على الحالات المرضية بمستشفى دبي وتقديم خدماته التشخيصية والعلاجية حيالها.

وقالت الهيئة بأنها ستستضيف خلال الفترة من الثلاثين من سبتمبر الجاري وحتى الرابع من أكتوبر / تشرين الأول المقبل كل من الدكتور فيروز محمد استشاري الاشعة بمستشفى فيلادلفيا في الولايات المتحدة الامريكية والدكتور سكود فارو استشاري الاشعة بجامعة جون هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية لتشخيص وعلاج المرضى بمستشفى راشد .

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