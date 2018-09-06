التربية : حالات تسمم في مدرستين بالعين وإيقاف مورد

أعربت وزارة التربية والتعليم اليوم عن أسفها لتعرض عدد من أبنائنا الطلبة بمدينة العين لحالات تسمم غذائي خفيفة تم على إثرها معالجتهم في العيادات المدرسية ومن ثم نقلهم إلى المستشفيات والعيادات الخارجية موضحة أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة كافة بالتعاون مع دائرة الصحة في إمارة أبوظبي وأكدت أن جميع حالات الطلبة مستقرة ويتلقون العلاج اللازم.

وقد قامت الوزارة بإيقاف فوري للشركة الموردة للمقصف المدرسي عن العمل وشكلت لجنة طارئة للعمل الفوري مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الذي أرسل بدوره مفتشين للتحقيق بالواقعة و تحديد المتسببين و اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن توفير أقصى درجات الأمان الصحي لأبنائنا الطلاب والطالبات.

و قام وفد من وزارة التربية والتعليم يضم وكيل الوزارة المساعد و مدير منطقة العين التعليمية وعددا من القيادات المدرسية في العين بزيارة الطلبة للإطمئنان على تلقيهم العلاج و متابعة التحقيق الجاري.

و في الوقت الذي تباشر فيه الوزارة التحقيق في الواقعة ناشدت جميع المرتبطين بالمنظومة التعليمية من طلاب و أولياء أمور و منتسبين للحقل التعليمي التواصل معها في حال وجود ملاحظات حول جودة المواد الغذائية المقدمة في المدارس بمراحلها التعليمية كافة.

اقرأ ايضا

التعليقات