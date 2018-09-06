التربية : حالات تسمم في مدرستين بالعين وإيقاف مورد

بواسطة / بتاريخ 2018-09-06 في 5:34 م /
sabq2-600x55313

أعربت وزارة التربية والتعليم اليوم عن أسفها لتعرض عدد من أبنائنا الطلبة بمدينة العين لحالات تسمم غذائي خفيفة تم على إثرها معالجتهم في العيادات المدرسية ومن ثم نقلهم إلى المستشفيات والعيادات الخارجية موضحة أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة كافة بالتعاون مع دائرة الصحة في إمارة أبوظبي وأكدت أن جميع حالات الطلبة مستقرة ويتلقون العلاج اللازم.

وقد قامت الوزارة بإيقاف فوري للشركة الموردة للمقصف المدرسي عن العمل وشكلت لجنة طارئة للعمل الفوري مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الذي أرسل بدوره مفتشين للتحقيق بالواقعة و تحديد المتسببين و اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن توفير أقصى درجات الأمان الصحي لأبنائنا الطلاب والطالبات.

و قام وفد من وزارة التربية والتعليم يضم وكيل الوزارة المساعد و مدير منطقة العين التعليمية وعددا من القيادات المدرسية في العين بزيارة الطلبة للإطمئنان على تلقيهم العلاج و متابعة التحقيق الجاري.

و في الوقت الذي تباشر فيه الوزارة التحقيق في الواقعة ناشدت جميع المرتبطين بالمنظومة التعليمية من طلاب و أولياء أمور و منتسبين للحقل التعليمي التواصل معها في حال وجود ملاحظات حول جودة المواد الغذائية المقدمة في المدارس بمراحلها التعليمية كافة.

 

 

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

الاخبار العاجلة عبر الوتس اب
النشرة الاخبارية عبر الوتس اب
تحذيرات الشرطة على هاتفك مباشرة

التعليقات

التعليقات مغلقة.

--