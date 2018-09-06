602 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 9 مليون في “ند الشبا”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 602 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 171 مبايعة بقيمة 235 مليون درهم، منها 30 مبايعة للأراضى بقيمة 79 مليون درهم و 141 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 156 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 مليون درهم فى منطقة ند الشبا الاولى تليها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة المزهر الاولى تليها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة ام الشيف.

و قد تصدرت منطقة ند الشبا الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وتلتها منطقة المزهر الاولى بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم وثالثة فى جبل علي الأولى بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 6 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة الخيران الأولى.

و قد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الاولى بتسجيلها16 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وثالثة فى الحبية الثالثة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 367 مليون درهم منها 18 رهونات أراضى بقيمة 340 مليون درهم و 26 رهونات فلل وشقق بقيمة 27 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 239 مليون درهم وأخرى فى منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 65 مليون درهم.

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