شاهد بالفيديو | قرش يفقد وعيه بسبب غواص

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعى الشهير “يوتيوب”، مقطع فيديو مذهل يظهر قرش عملاق فقد وعيه، بعدما استطاع أحد الغواصين في مياه جزر الباهاما تنويمه بحركة بسيطة.

وبحسب “روسيا اليوم”، اقترب القرش الضخم من الغواص، الذى بادر بلمس القرش لمسة بسيطة بالقرب من رأسه، ليدخل الأخير في حالة شبه غيبوبة ويطفو وكأنه نافق.

ووفقا لبعض أخصائيي الحياة البحرية، فإن بعض أسماك القرش تتبع استراتيجية التظاهر بالموت عندما تشعر بالخطر وتريد تفادي الصدام مع المخلوقات الأخرى، وهذا ما حصل للقرش في الفيديو.

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