سامسونج تطلق جهاز كروم بوك جديد قريبًا

بينما كانت شركات التقنية الكبيرة تستعرض أجهزة اللابتوب التي تعمل بنظام تشغيل كروم وُتسمى كروم بوك في معرض IFA 2018، لم نلاحظ تواجد سامسونج في المكان، بالرغم من دخولها لهذا المجال سابقًا مع عدة أجهزة.

لكن يبدو أن الشركة الكورية تستعد لإطلاق جهاز كروم بوك جديد وبشكل منفرد، حيث أن موقع About Chromebooks أبرز حصولها على اعتماد لجهاز جديد من منظمة Wi-Fi Alliance المختصة في الترويج واعتماد تقنية الواي فاي.

وذكر التقرير، أن الجهاز يحمل اسم XE525QBBI وهو اسم رمزي لتنصيف أجهزة الشركة عند إطلاقها بعيدًا عن الاسم الفعلي، وهو غالبًا سيكون لجهاز Samsung Chromebook Pro.

ويظهر على موقع منظمة الواي فاي أن الجهاز الجديد من فئة اللابتوب، ويعمل بنظام كروم نسخة R69، بجانب اسمه XE525QBBI.

ويبدو أن الشركة تعمل على إطلاق جهاز محدث بواصفات أعلى من أجهزتها السابقة، وهو ما يتوجب عليها فعليًا بعد الأجهزة التي أظهرتها لينوفو وآيسر في معرض IFA 2018.

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