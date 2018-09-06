فيدال يرفض “الأكاذيب” حول إصابته

أوضح الدولي التشيلي، أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، حقيقة ما تردد حول تجدد إصابته في الركبة، خلال مران منتخب بلاده، أمس الأربعاء.

وقال فيدال، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو”الكتالونية: “لقد سمعت الكثير من الأكاذيب عن إصابة ركبتي، ولكن كلها غير صحيحة”.

وأضاف: “لقد غادرت قبل نهاية المران، بسبب الإجهاد من رحلة السفر الطويلة، التي استمرت 24 ساعة، واستكملت التدريب في صالة الألعاب الرياضية، على الدراجة.. ركبتي بخير ولا توجد أي إصابة”.

وعن الزلزال الذي وقع في اليابان، قال: “لا نعرف شيئا عما حدث، لكننا شعرنا بالزلزال ليلة أمس، وانتهى الأمر.. نحن في حالة جيدة”.

واستطرد لاعب بايرن ميونخ السابق: “شعرنا بقوة الهزة، وكنا جميعا نائمين، لكنها أمور تحدث، والشيء المهم أن جميع أعضاء البعثة بخير.. نأمل أن يتم إصلاح هذه المشكلة غدًا، ويمكننا السفر للمدينة، التي يتعين علينا اللعب فيها”.

ومن جانبه، قرر الاتحاد الياباني لكرة القدم، إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة أمام تشيلي، بعدما ضرب زلزال قوي جزيرة هوكايدو، اليوم الخميس.

وقال الاتحاد الياباني، في بيان ”بسبب تأثير الزلزال، تقرر إلغاء مباراة كأس تحدي كيرين 2018، بين اليابان وتشيلي“.

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