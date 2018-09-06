دراسة : الصبر مفتاح الثراء

كشفت دراسة حديثة أن الوصول إلى الثراء والنجاح لا يعتمد بشكل كلى على مستوى التعليم لكنه يعتمد أكثر على الصبر لتحقيق مكاسب في وقت لاحق من الحياة .

وأجرى علماء النفس الأمريكيون من جامعة تمبل فى فيلادلفيا بحثا حول العوامل التى تسبب الثراء مستخدمين “تجربة حلوى ستانفورد” المعروفة وخلال التجربة تم عرض نوعين مختلفين من الخيارات على الأطفال وهي إما الحصول فورا على مكافأة على شكل حلوى أو الانتظار بضع دقائق للحصول على كمية مضاعفة من الحلوى ذاتها، وتبين أن الأطفال الذين وافقوا على الانتظار أصبحوا أكثر نجاحا فى المستقبل .

وأجرى العلماء تجربة جديدة شارك فيها 2500 متطوع تتراوح أعمارهم ما بين 25-65 عاما، وذلك بتنظيم لعبة مالية بينهم مشابهة لتجربة الحلوى وكان أمام المشاركين خيارين اثنين إما الحصول على 500 دولار افتراضى أو الانتظار بضع ساعات للحصول على الضعف .

وتوصل العلماء من خلال تلك التجارب إلى أن التعليم والمهنة لا يزالان يشكلان أهم العوامل التى يعتمد عليها النجاح المالى للشخص ثم مكان الإقامة والجنس وأضافوا ان ذلك لا يقل أهمية عن قدرة الإنسان على تأجيل الاستمتاع والرفاهية.

وقال الباحث وليام هامبتون: “إن كنت تريد أن يكسب طفلك الكثير من المال مستقبلا، علمه الصبر من أجل الحصول على ما يريده بعد مرور بعض الوقت”

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