شاهد بالصور | بحيرة الملح في الصين

المعروف أن من لا يعرفون السباحة يمكنهم العوم في البحر الميت في الأردن، وهناك بحيرة أخرى في منطقة شينجيانغ يطلق عليها اسم “بحيرة الملح”، شأنها شأن البحر الميت، حيث يمكن لأي شخص لا يعرف السباحة أن يعوم فيها دون خوف من الغرق. وغالبا ما نرى سياحا عائمين فيها لابسين قبعات شمسية وهم يحتسون المرطبات اللذيذة ويقرأون الصحف. وإلى جانب العوم في البحيرة، يفضل بعض الزوار طلي أجسامهم بالطين الأسود المأخوذ من قاع البحيرة والذي يعتبر مفيدا للبشرة. تقع البحيرة الملحية إلى شرقي مدينة أوروموتشي حاضرة منطقة شينجيانغ، تبلغ مساحتها 37 كيلومترا مربعا، ومياهها غنية بملح غلوبر وغيره من المواد المعدنية، وقيل إن مكونات هذه البحيرة شبيهة بمكونات البحر الميت، لذا يطلق عليها اسم “البحر الميت الصيني” أيضا.

وخلال العقود الماضية، كان السكان المحليون يستخرجون الملح من هذه البحيرة وينقونه. وبسبب بعد منطقة شينجيانغ عن البحر، يكاد يكون معظم أهالي هذه المنطقة غير قادرين على السباحة، لذلك فإن “العوم في البحيرة” كفعالية سياحية لها جاذبية كبيرة للسياح، لأن من لا يعرف السباحة منهم لا يخشى الغرق.

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