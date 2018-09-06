الإمارات تستضيف كأس آسيا للكريكيت

بواسطة / بتاريخ 2018-09-06 في 8:03 م /
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تستضيف الإمارات، بطولة كأس آسيا للكريكيت، خلال الفترة من 15 إلى 28 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتشهد البطولة، التي ينظمھا مجلس الكريكيت الآسيوي، وتقام على استاد دبي الدولي للكريكيت، واستاد الشيخ زايد للكريكيت، مشاركة منتخبات الهند وبنجلاديش وسريلانكا وباكستان وأفغانستان.

وأعرب خالد الزرعوني، نائب رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، عن الفخر باستضافة الإمارات لهذا الحدث الذي سيكون بمثابة احتفال رائع بلعبة الكريكيت، في ظل حضور مجموعة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم.

ولفت إلى أن لعبة الكريكيت، تحظى بشعبية كبيرة في الإمارات، معربا عن ثقته في أن الأجواء الرائعة ستسود المدرجات، كما هو الحال بالنسبة للمنافسات على أرض الملعب طوال فترة البطولة.

 

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