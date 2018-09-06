61 مليار درهم فائض ودائع غير المقيمين على قروضهم في الجهاز المصرفي

نجح الجهاز المصرفي في دولة الإمارات في استقطاب المزيد من العملاء غير المقيمين الذين قرروا ضخ المزيد من أموالهم في البنوك المحلية، الأمر الذي أسهم في تفوق قيمة ودائعهم على قروضهم بمقدار 61 مليار درهم خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.

وجاءت الزيادة المسجلة في ودائع المستثمرين غير المقيمين لدى البنوك الإماراتية لتعكس مجددا الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الجهاز الذي حققت جميع مؤشرات اعماله نتائج إيجابية للغاية منذ بداية العام 2018.

محفزات جذب

وقال خبراء في القطاع إن الثقة الكبيرة التي يحظى بها الجهاز المصرفي في دولة الإمارات من قبل المستثمرين الأجانب يدعمها أيضاً وجود محفزات شجعت على جذب المزيد من أموالهم ومن ضمنها ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، وهو ما يضمن عائداً ثابتاً بنسب جيدة مقارنة مع العوائد التي يمكن تحقيقها من خلال الاستثمار في القنوات الاستثمارية الأخرى.

ووصل المتوسط المرجح بالأوزان النسبية للتكلفة على الودائع تحت الطلب والادخارية ولأجل ولآجال مختلفة 1.5% في شهر يوليو من العام 2018 مقارنة مع 15 في نفس الفترة من العام 2017 وذلك وفقا للأرقام التي يصدرها المصرف المركزي.

ودائع غير المقيمين

وتفصيلاً فقد ارتفع الرصيد التراكمي لودائع غير المقيمين مع نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي الى 196.1 مليار درهم وهو أعلى مستوى لها منذ نحو عامين.

ويتضح من خلال إحصاءات المصرف المركزي أن ودائع هذه الشريحة من عملاء البنوك الإماراتية حافظت على وتيرة جيدة في الصعود منذ بداية العام الجاري.

وتشكل ودائع غير المقيمين نحو 11.5% من اجمالي رصيد الودائع لدى الجهاز المصرفي والبالغ 1.695 تريليون درهم.

القروض

وعلى جانب القروض فقد بلغ الرصيد الإجمالي للقروض المقدمة لغير المقيمين من قبل الجهاز المصرفي الاماراتي 134.7 مليار درهم مع نهاية شهر يوليو من العام الجاري مقارنة مع 132.9 مليار درهم في الشهر ذاته من العام 2017.

وبلغت نسبة قروض غير المقيمين نحو 8.3% من اجمالي رصيد الائتمان المقدم من الجهاز المصرفي والبالغ 1.623 تريليون درهم تقريبا.

يشار الى أن كافة الخبراء في القطاع يؤكدون أن الفائدة في طريقها للارتفاع بنسب اعلى خلال الأيام القادمة وهو الأمر الذي من شأنه تشجيع كبار عملاء البنوك على ضخ المزيد من استثماراتهم في هذه الأداة الاستثمارية المغرية.

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