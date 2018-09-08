القبض على أفريقي يدعي مضاعفة الأموال في الشارقة

تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الوسطى بشرطة الشارقة، من القبض على أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال بادعاء مضاعفة الأموال.

وأكد مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالقيادة العامة لشرطة الشارقة العميد أحمد محمد بن درويش، أنه “على الرغم من إحجام الكثيرين ممن يتورطون في التعامل مع مرتكبي هذا النوع من الجرائم عن الإبلاغ عما وقع لهم لأسباب عديدة، إلا أن أعين أجهزة الشرطة سوف تظل بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأفراد المجتمع وأموالهم وممتلكاتهم، وملاحقة وضبط هؤلاء المجرمين من خلال ما يتوفر لها من معلومات حال وجود مثل هذه الأنشطة الإجرامية في إطار مسؤوليتها عن حماية افراد المجتمع والحيلولة دون وقوعهم ضحايا لمثل هذه الجرائم”.

وتفصيلاً، أوضح رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الوسطى الرائد عبدالله المليح، أن “معلومات قد توفرت لأجهزة التحريات والمباحث الجنائية تفيد بقيام شخص أفريقي، بالنصب والإحتيال على بعض أفراد المجتمع بعد إغرائهم بالكسب السريع عن طريق مضاعفة الأموال والإستيلاء على أموالهم”.

وبعد التأكد من صحة المعلومات تم تشكيل فريق أمني من رجال التحريات والمباحث الجنائية للبحث عن المشتبه به وملاحقته والقبض عليه، وبالبحث والتحري فقد تمكن الفريق من تحديد هوية المذكور والتعرف على مكان تواجده.

ومن خلال كمين محكم تم إعداده من قبل الفريق، تمكن من القبض على المشتبه به أثناء تواجده بصحبة أحد الأشخاص وهما يحاولان نقل حقيبة من سيارة كان يستقلها المشتبه به إلى سيارة أخرى، وبالقبض على المذكورين وجلبهما إلى مركز شرطة الذيد والتحقيق معهما فقد اعترف المشتبه به بقيامه بالنصب والاحتيال بادعاء مضاعفة الأموال مستخدما في ذلك بعض الأوراق والمواد التي يحتفظ بها داخل الحقيبة التي وجدت بحوزتهما.

وباتخاذ الإجراءات القانونية وتفتيش الحقيبة المذكورة فقد تم العثور بداخلها على كمية من الفئات الورقية المقصوصة بحجم الفئات الورقية النقدية وعليها مادة كربونية باللون الأسود، وزجاجة تحتوي على مادة سائلة، وورقة بها نص أجنبي تبين أن المتهم يستخدمها في عملياته الاحتيالية.

وبناء على اعترافات المتهم فقد تم توقيفه وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة الوسطى.

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