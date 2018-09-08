نجم منتخب إيطاليا يعترف بتقديم أداء سئ أمام بولندا

وسجل جورجينيو ركلة جزاء تعادلت بها إيطاليا ضد بولندا.

وأوضح جورجينيو في تصريحات لـ “راي سبورت”: “لم أخف وكنت واثقا للغاية، لأنني كنت أعرف أن الفريق يحتاج للتعادل، لذا إذا ذهبت (لأسدد) وأنا خائف فكنت سأخطئ”.

وتابع “نحتاج للوقت لأننا لم نلعب سويا منذ وقت طويل. لكني فخور بأن نرى الجيل الجديد من إيطاليا وهو يضغط على الخصم”.

وأضاف “لعبنا بإيجابية وحاولنا لعب كرة قدم هجومية. أعتقد أننا على الطريق الصحيح”.

وأكمل “لم نستطع أن نمرر بشكل جيد وبالتالي فقدنا التحكم في الرتم”.

وأتم “اعترف أنه لم يكن أفضل أداء لي وارتكبت أخطاء بما فيها لقطة هدف بولندا لذا كنت أطلب من زملائي الحصول على مساحات”.