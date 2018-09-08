تويتر تطلق ميزة البث المباشر صوتياً فقط عبر تطبيق بريسكوب

بواسطة / بتاريخ 2018-09-08 في 12:20 م /
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أعلنت تويتر قبل قليل عن ميزة جديدة لتطبيق بريسكوب المملوك لها حيث سيتمكن مستخدمي التطبيق من بدء البث المباشر صوتياً فقط وذلك بالضغط على زر المايك الجديد الذي سيظهر في التطبيق بدءاً من اليوم.

الفكرة ببساطة هي أن تبدأ البث المباشر صوتياً دون الحاجة للكاميرا وهي ميزة قد يحتاجها البعض للحديث عن عدة امور حيث سيتمكن المتابعين من الاستماع دون الحاجة للمشاهدة وهي ميزة إضافية رائعة للتطبيق.

البث الصوتي المباشر سيعامل مثل معاملة الفيديو من قبل بريسكوب وسيتمكن المتابعين من التفاعل معك بالاعجاب وستتمكن انت من معرفة عدد المتواجدين ومعرفة وقت البث وغيرها من الاحصائيات .

الميزة الجديدة متوفرة لمستخدمين بريسكوب على منصة iOS بدءاً من اليوم وستتوفر لمستخدمين اندرويد في وقت لاحق.

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