إنجاز 14 ألف عقار متنوع في دبي خلال 8 أشهر

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن أن نتائج سوق دبي العقاري خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام مبشرة ، حيث تواصلت وتيرة إنجاز المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة لها. ومن العلامات الدالة على جاذبية السوق العقاري، قدرته المتواصلة على استقطاب المزيد من المستثمرين الذين ضخوا استثمارات هائلة، ستسهم بدورها في استمرارية النمو المستدام.

وفي أحدث تقرير صادر عن أراضي دبي، ويغطي الفترة من بداية العام الجاري 2018 وحتى 31 أغسطس الفائت، قال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: “دخول 47 مشروعًا إلى السوق بعد أن تم إنجازها في المواعيد المحددة لها مسبقًا. وتشير التفاصيل إلى أن المشاريع المنجزة ضخت في السوق 14 ألف عقارًا متنوعًا، تتراوح بين 10 آلاف شقة سكنية، و 364 مجمعًا سكنيًا، تقدم 2258 وحدة تاون هاوس و 1575 فيلا.

وأكد بن مجرن: “إن نجاح المطورين في تسليم 47 مشروعًا منجزًا خلال فترة زمنية وجيزة، يعكس حرص مطورينا والتزامهم إزاء خطط التطوير، والعمل وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية مع المستثمرين، حيث نسعى في أراضي دبي إلى ترسيخ هذه القيم في سوقنا العقاري. ومن الملاحظات المهمة على هذا الصعيد، أن هذه المشاريع تمتاز بتنوعها لتسهم في تلبية الطلب على مختلف أنواع الوحدات، ما يعني أيضًا تفادي حدوث فائض في المعروض لأي فئة”.

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