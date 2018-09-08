شاهد بالصور | ألعاب على الطريقة البدائية في قرجيزستان

تتزين دولة قرجيزستان لتنظيم ألعاب القبائل البدائية لعشرات من الدول المحيطة بها، لثالث مرة يجرى تنظيم هذه الألعاب.

وبحسب صحيفة “يو أس أيه توداي” الأمريكية، فإن فرق من 66 دولة حول العالم يشاركون في هذه الألعاب المرتبطة بالثقافات المحلية، إذ تهدف هذه الألعاب إلى الدعاية والحفاظ على الإرث التاريخي للشعوب البدوية حول العالم.

ويبلغ عدد هذه الألعاب الذي يتنافس فيها مئات الرياضيين من الشعوب الأصلية والبدو 40 لعبة منها الصيد بالصقور، والمشي على الحبال المعلقة، والمبارزة بالرماح والرمي بالسهام وسباق الفرسان

وتحتشد الفرق المتسابقة في أكواخ دائرية جميلة بالقرب من الجبال، مصممة على الطريقة التقليدية في قرجيزستان.

كما تضم الألعاب سباقات على صناعات تقليدية، مثل صناعة الأواني الفخارية.

ويحضر لهذه الألعاب آلاف المشاهدين من حول العالم ومن قبائل هذه الشعوب على وجه الخصوص.

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