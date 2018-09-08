الوحدة يقطع الطريق على الأندية ويمدد عقد الغساني

أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم اليوم عن تمديد عقد اللاعب المقيد ضمن فئة المواليد، يحيى الغساني لمدة خمس مواسم إضافية وذلك من اجل دعم استقرار الفريق وفقاً لما ذكره “العنابي” عبر بيان نشره على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” ليغلق بذلك النادي الوحدة الباب أمام الأندية التي كانت تتطلع للتعاقد مع اللاعب بعد ظهوره المميز مع الفريق في أول مباراة له.

وكان الغساني أحرز أحد أهداف الوحدة في مرمى اتحاد كلباء في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي وهي المباراة التي شارك فيها اللاعب في الشوط الثاني ووضع بصمته بتسجيله للهدف الخامس من أصل 6 دونها فريقه.

والغساني هو من بين ثلاثة لاعبين من فئة المراسيم الذين تعاقد معهم الوحدة حتى الآن بجانب المهاجم عمرو رضا والمدافع عبدالله الرفاعي.

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