راموس ينفجر : لماذا لا تتذكرون تهديدات القتل التي وصلت لعائلتي؟

راموس قاد إسبانيا للفوز على إنجلترا 2-1 في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

إلا أنه تلقى قدرا كبيرا من الغضب الإنجليزي في كل مرة يلمس بها الكرة، بسبب تسببه في إصابة محمد صلاح لاعب ليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا 2018.

وقال راموس في تصريحات بعد اللقاء: “كنت أرغب في تلقي الترحيب في ويمبلي، يتذكرون دائما الحدث الأخير، ولكن لا أحد يتذكر تهديدات القتل التي وصلت لعائلتي وأطفالي”.

كما دعم راموس زميله في ريال مدريد، لوكا مودريتش، في صراع الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم: “هناك عدد قليل من اللاعبين مثل مودريتش، أعتقد أنه يستحق جائزة الأفضل. أنا فخور بوجود لاعب مثله في فريقي، وفخور لصداقته، سأكون سعيدا لأجله”