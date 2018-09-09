دبي | إطلاق منصة لدعم امتثال الجهات الحكومية لمؤشرات الأمن الإلكتروني

أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني منصة لدعم امتثال الجهات الحكومية بمؤشرات الأمن الإلكتروني المطلوبة تطبيقها من قبل المؤسسات الحكومية في دبي ضمن مؤشرات الأمن الإلكتروني لمنظومة التميّز الحكومي بدبي الخاصة ببرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. وأعلن المركز عن هذه المنصة ضمن ورشة عمل نظمها لتوعية مختلف الجهات في دبي لمتطلبات مؤشرات الأمن الإلكتروني بالتعاون مع برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.

واستعرض عامر شرف مدير إدارة التعاون ودعم الامتثال في مركز دبي للأمن الإلكتروني خلال الورشة الدور الذي يقوم به المركز كشريك أمان رقمي للمؤسسات الحكومية في دبي وقام بعرض استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني وأهميتها في جعل دبي المدينة الأكثر أماناً إلكترونيا في العالم. وقامت الدكتورة بشرى البلوشي مديرة الأبحاث والابتكار بمركز دبي للأمن الإلكتروني باستعراض المعايير الواجب تطبيقها تحت أربعة من محاور استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني لتحقيق متطلبات منظومة التميز الحكومي بدبي وهي: مجتمع واعٍ بمخاطر الأمن الإلكتروني والابتكار والأمن الإلكتروني ومرونة الفضاء الإلكتروني.

وقد قام المركز بالتعاون مع برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز بإدراج 13 مؤشر أداء للأمن الالكتروني ضمن معايير فئة الجهة الحكومية الرائدة والمستمدة من محاور استراتيجية دبي للأمن الالكتروني الخمسة.

وقال سعادة يوسف حمد الشيباني المدير العام لمركز دبي للأمن الإلكتروني: “الأمن الإلكتروني إحدى أهم الدعائم الاستراتيجية لإدامة الأعمال في هذا العصر الرقمي الذي نعيشه ونحن حريصون أن نُزود شركاؤنا الحكوميون في دبي بالمعايير التي تكفل لهم الأمان الإلكتروني من جهة وفي الوقت ذاته تزويدهم بالأدوات والمعلومات التي تساعدهم على تحقيق متطلبات برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز الذي يعتبر ركيزة أساسية لتميّز العمل الحكومي في دبي”.

وأضاف: “وصولنا لرؤية القيادة الحكيمة بجعل دبي المدينة الأكثر أماناً إلكترونيا في العالم يتطلب تضافر الجهود ومتابعة وتطبيق أفضل المعايير التي تستجد في مجال الأمن الإلكتروني، وهو ما نسعى لتطبيقه عبر العمل المستدام مع شركائنا الحكوميين لتحقيق هذه الرؤية، وهذا النوع من الفعاليات الذي تمثله الورشة أداة هامة في تحقيق ذلك”.

ومن جهته أكد هزاع النعيمي المنسق العام بالإنابة لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميّز على أهمية امتثال الجهات الحكومية في دبي لمتطلبات الأمن الإلكتروني حيث لا يمكن لأي جهة حكومية تحقيق التميّز والريادة العالمية اليوم بدون تطبيقها لأحدث معايير الأمن الإلكتروني، موضحاً بأن العالم اليوم أصبح قرية صغيرة والتوسع في مجال التحوّل الذكي وتقديم الخدمات الذكية لا بد وأن يترافق مع مستويات أعلى من معايير الأمن الإلكتروني.

وأضاف النعيمي: “إننا في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميّز نعمل مع شركائنا في مركز دبي للأمن الإلكتروني وشركائنا الآخرين من برامج وجهات التخطيط والتطوير الحكومي ضمن آلية عمل منظومة التميّز الحكومي لرفع مستويات التميّز والريادة العالمية للجهات الحكومية في دبي وقد تم تضمين المعايير والمؤشرات الخاصة بالأمن الإلكتروني في معايير فئة الجهة الحكومية الرائدة وتحديدا في المعايير التي تتعلق بالحكومة الذكية وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، ونحن على ثقة بأن الجهات الحكومية ستعمل على تطبيق تلك المعايير والمؤشرات تحقيقا لريادتها العالمية وتجسيدا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله”.

ويجدر الذكر أن استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني معدة لتكون صالحة للتعامل مع الاحتياجات المستقبلية لدبي والجهات الحكومية فيها بما يتناسب والخطط والاستراتيجيات مثل خطة دبي 2021 ودبي 10x وغيرها العديد من الخطط الوطنية.

ويهدف المركز عبر الاستراتيجية لتحقيق أربعة مبادئ استراتيجية هي: الامتثال للتشريعات، والتبادل الآمن للمعلومات، والتعاون مع المدن والجهات العالمية ذات العلاقة، وتقييم المخاطر.

ومنذ إطلاق الاستراتيجية وحتى اليوم يعمل المركز لتحقيق الأمن الإلكتروني لدبي بما يتناسب واحتياجات المستقبل ضمن 5 محاور لتحقيق أهداف الاستراتيجية، وهي محاور مجتمع واعٍ بمخاطر الأمن الإلكتروني، وأمن الفضاء الإلكتروني، والابتكار، ومرونة الفضاء الإلكتروني، والتعاون المحلي والدولي.

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