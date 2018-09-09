“اقتصادية عجمان” تستقبل شكاوى الغش التجاري عبر تطبيقات الهواتف الذكية

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مشروع استقبال شكاوى الغش التجاري عبر تطبيقات الهواتف والأجهزة الذكية، وذلك ضمن سلسلة المبادرات النوعية التي تقوم بها الدائرة انطلاقاً من حرصها على حماية المستهلك وحماية أصحاب العلامات التجارية ومراقبة السلع والبضائع بهدف تأمين الأسواق الاستهلاكية في إمارة عجمان واتخاذ مختلف الإجراءات الرادعة وفق القانون.

وفي هذا السياق، أكد ماجد ناصر السويدي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في اقتصادية عجمان، على استمرار الدائرة في بذل الجهود الحثيثة في سبيل حماية المستهلك وحماية العلامات العالمية وتقديم أرقى وأذكى الخدمات التي تندرج ضمن إطار حماية حقوق الملكية الفكرية، كما وأكّد على الدور المحوري الذي ستلعبه هذه الخدمة الجديدة في تعزيز مسيرة الدائرة الريادية ومساعيها الدؤوبة لمحاربة الغش التجاري.

جدير بالذكر ان إطلاق هذه الخدمة من شأنه اختصار رحلة المتعامل من حيث الجهد والوقت، خصوصاً انها تتيح لجميع عملاء الدائرة تقديم شكاوى العلامات التجارية على مدار الأسبوع ولمدة 24 ساعة في اليوم.

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