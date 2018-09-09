بلدية مدينة أبوظبي تواصل مشروع التجميل بزراعة أكثر من 1535 شجرة نخيل

أكدت بلدية مدينة أبوظبي عزمها مواصلة زراعة عدد كبير من أشجار النخيل في جزيرة أبوظبي، وذلك ضمن إطار خطتها الهادفة إلى الارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وبالوقت ذاته تعزيز مقومات ومعايير البيئة والاستدامة.

وكشفت بلدية مركز المدينة عن خطة تستهدف زراعة النخيل في العديد من المناطق الموزعة داخل جزيرة أبوظبي وتجسيد مركز العاصمة كواجهة حضارية للدولة، مشيرة أنها حددت المناطق المناسبة لزراعة النخيل كأطراف بعض الطرق الرئيسية، والممرات الحيوية في جزيرة أبوظبي، مؤكدة أنها ستنفذ أكثر من 70 % من الكمية المستهدفة حتى نهاية العام الحالي.

وأشارت البلدية أن مشروع زراعة النخيل إلى جانب أهدافه الجمالية والبيئية يهدف كذلك إلى ملء الفراغات بين أشجار النخيل التي فقدت نتيجة للعوامل الطبيعية كالعواصف المطرية، وذلك لتعويض الفاقد، وقد حددت البلدية أفضل فصائل النخيل لتكون إضافة حقيقية لأعمال التجميل الطبيعي.

وأضافت البلدية أنها تحرص على تعزيز هذا المشروع من خلال تركيب أنظمة إنارة تجميلية تحت أشجار النخيل في بعض المناطق المختارة، وذلك لتحسين المظهر العام ورسم لوحة طبيعية جمالية تساهم في إبراز جمال أبوظبي ومكانتها ورونقها.

ونوهت البلدية أن زراعة النخل بالتحديد ينبع من مكانة الشجرة، وما تمثله شجرة النخيل من رمز ارتبط بهوية الإمارات بشكل عام والعاصمة أبوظبي على وجه التخصيص، مشيرة إلى استهداف زراعة أكثر من 1500 نخلة موزعة في كل من تقاطع شارع الخليج العربي مع شارع شخبوط المؤدي إلى جزيرة الحديريات المعلم السياحي الجديد في العاصمة أبوظبي، والجزيرة الوسطية لشارع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان المؤدي إلى جزيرة ياس عبر جزيرة الجبيل، وجزيرة فاهد، كما تشمل زراعة النخل جزءاً من شارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم عند مدخل أبوظبي، بالإضافة إلى مناطق أخرى متفرقة في منطقة البطين، وشارع الشيخ زايد، وشارع سلطان بن زايد الأول. وحددت البلدية بداية انطلاق هذا المشروع حيث سيبدأ العمل في زراعة النخيل عند بداية الموسم الزراعي خلال شهر أكتوبر من كل عام وذلك حيث تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس ملائماً لنقل وزراعة النخيل.

على الصعيد ذاته تواصل البلدية مشاريعها الهادفة إلى تطوير أعمال التجميل الطبيعي في بعض المناطق الرملية داخل جزيرة أبوظبي من خلال زراعة نباتات الزينة، وأشجار الظل مع أعمال رصف البلاط بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير والمواصفات العالمية.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار حرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات لتوفير مساحات تجميلية مفتوحة وزيادة الرقعة الخضراء للوصول الى المعدلات العالمية مما ينعكس إيجابيا على مستوى الحياة بين أفراد المجتمع.

اقرأ ايضا

التعليقات