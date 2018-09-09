فيديو | وضع الحجر الأساس لمشروع الحي التراثي فى عجمان بتكلفة 25 مليون درهم

قام الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بوضع الحجر الأساس لمشروع الحي التراثي بتكلفة 25 مليون درهم

والذي يعد أحد أبرز المشاريع الهامة في امارة عجمان ويعنى بإبراز التاريخ المشرق في الامارة والمحافظة على المورثات الشعبية.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي أن إمارة عجمان أصبحت اليوم وجهة سياحية ومدينة جميلة تستقطب الزوار والسياح من كل أقطاب العالم لينعموا بالتنوع المتواجد فيها ويستمتعون بكافة مقومات السعادة والرفاهية وسط بيئة مثالية تمنح الزائر والمقيم كل ما يتمنى.

وقال إن حكومة عجمان وقيادتها الحكيمة تدعم كافة المشاريع التي تدفع عجلة التنمية والازدهار بالإمارة وتعمل على تنشيط الحركة السياحية ومن بينها مشروع تطوير الحي التراثي والذي يعتبر مشروعا مميزا يهتم بإبراز الهوية المميزة للإمارة واطلاع كل من تحط أقدامه فيها على الحياة التقليدية والعادات المتوارثة من الأجداد والاباء والتي تعد قيما غالية علينا جميعا.

وأشار الشيخ عبدالعزيز بن حميد الى ان امارة عجمان تشهد اليوم نهضة عمرانية شاملة وطفرة متلاحقة في البناء الحديث مما يستوجب علينا أن نحافظ على أصالة المدينة ونعرف أبنائنا والزوار من كل حدب وصوب بعاداتنا الأصيلة ومعالمنا البارزة التي هي الأساس القوي الذي انطلقنا منه لنكون اليوم في مدينة حدث سياحية تسعى للحفاظ على الأصل القائم والتطوير عليه وعدم طمس التاريخ المشرف والعمل الدائم على إبرازه والتفاخر به .

وضع الحجر الأساس لمشروع الحي التراثي فى عجمان بتكلفة 25 مليون درهمhttps://t.co/pKZR5EPeQ0 pic.twitter.com/Fz1F5ZRXHI — آراء الإخبارية (@Araa_News) September 9, 2018

من جهته أوضح الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن المعالم العريقة والعادات الأصيلة والتاريخ النير الذي سطره أجدادنا هي أهم عناصر قوتنا وعزتنا وهي جزء لا يتجزأ من حياتنا الحالية وأساسات صلبة لمستقبلنا المزهر.

وبين أن المشروع ينسجم مع الرؤية الطموحة لإمارة عجمان حيث يركز الضوء على التاريخ العريق للمدينة ويضع تصورا تراثيا للنسيج العمراني والخاص بحقبة مهمة من تطوير المدينة اذ يعد المشرع تطورا وامتدادا لعناصر تاريخية وتراثية بارزة تركت بصمة مميزة لتكون شاهدة على ماض عظيم وأحداث مشرفة .. مشيرا الى أن المشروع سيضم متحف عجمان والذي يعد أحد أقدم القصور في الخليج العربي وسوق صالح التراثي بما يرتقي به ليكون مشروعا نابضا بالحياة ومرفدا للثقافة والاقتصاد والسياحة .

من جانبه قدم الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية لسموهما شرحا تفصيلا عن المشروع واهدافه ومراحله مبينا أن المشروع يستند لكوادر بشرية ذات كفاءات ومواهب عملت على تبني فكرة المشروع والعمل على تطويرها منذ بداية ظهور الفكرة مرورا بمرحلة التصميم ووضع المراحل وتحديد الأهداف.

وذكر الدكتور المهندس بن عمير أن المشروع سيضم ممرات مشاة ومساحات خارجية ومسرح خارجي ومبانٍ مصممة وفق معايير البناء المستدام للحفاظ على الأشجار المعمرة بالإضافة لإيجاد كتل معمارية متباينة توجد تداخلات وممرات ومساحات وممرات قديمة بما يوحي للزائر أنه يسير في حي تراثي بامتياز .

ووجه الشيخ عبدالعزيز والشيخ راشد فريق العمل لمباشرة العمل في المشروع الذي سيستغرق 15 شهرا ليكون وجهة سياحية وتاريخية في عجمان ويجذب السكان والزوار والسياح للاستمتاع بالأجواء التراثية وتذكر الماضي العريق.

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